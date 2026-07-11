Дворники из КНДР отказались ехать в Оренбург из-за низких зарплат

«Вижу, что они работают в воскресенье. А до этого в воскресенье никто не работал! И в субботу никто не работал. В эти субботу-воскресенье, например, мы чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшее там, где “Дубки”. Если б мы это покупали, заказывали у подрядчиков, нам бы это вышло миллиона в три. А у нас там работают 20 этих ребят, и у них получается», — пояснил глава города.