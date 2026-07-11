Дворники из КНДР отказались ехать в Оренбург из-за низких зарплат

Оренбург попытался привлечь рабочих из КНДР для работы в коммунальных службах, однако северокорейцы отказались из-за низкой заработной платы. Об этом заявил глава города Альберт Юмадилов в интервью порталу 1743.ru.
Юмадилов рассказал, что занимался вопросом привлечения рабочей силы из Северной Кореи в 2025 году, однако это не принесло успехов.
«Насколько я знаю, рабочие из Северной Кореи на [зарплату] 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы в два-три раза больше. Они работают, как роботы, я видел собственными глазами, там действительно роботы… Но мы просто по зарплате не потянем», — сказал глава Оренбурга.
Он отметил, что у некоторых субъектов России заключены договоры с Северной Кореей, однако Оренбургская область не смогла войти в их число.
При этом Оренбургу удалось привлечь трудовых мигрантов из Сенегала, рассказал глава города. Первые 10 рабочих из этой страны прибыли в апреле, сейчас в оренбургских коммунальных службах трудится 31 сенегалец. Юмадилов подчеркнул, что доволен привлечением дворников из Сенегала, поскольку они готовы работать в выходные, согласны на предлагаемые зарплаты.
«Вижу, что они работают в воскресенье. А до этого в воскресенье никто не работал! И в субботу никто не работал. В эти субботу-воскресенье, например, мы чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшее там, где “Дубки”. Если б мы это покупали, заказывали у подрядчиков, нам бы это вышло миллиона в три. А у нас там работают 20 этих ребят, и у них получается», — пояснил глава города.
Ранее Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (NIS) сообщил, что в 2024 году в Россию отправились несколько тысяч рабочих из КНДР. Согласно данным Единой статистической системы (ЕМИСС) Росстата, в 2024-м в Россию въехал 13 221 гражданин Северной Кореи. При этом в 2023 году их число составило 1117, а в 2022-м — 223.
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