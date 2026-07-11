NYT: Секретный завод по производству дронов для ВСУ действует в Германии

На территории Германии действует завод Helsing SE, который занимается производством дешевых и автономных дронов для украинской армии. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в The New York Times.
В материале подчеркивается, что предприятие работает в режиме полной скрытности. На зданиях отсутствуют логотипы, а в случае угрозы производство могут полностью свернуть в течение одного дня.
— Название Helsing нигде не упоминается: компания опасается, что завод может стать целью для диверсий, учитывая, что тысячи беспилотников были использованы против российских войск, — добавили в издании.
Компания была основана пять лет назад. Она финансировалась основателем музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэля Эка.
В ней работают бывшие топ-менеджеры Palantir, Tesla, Apple. Сотрудники предприятия, по данным газеты, подписывают соглашение о неразглашении.
По данным Le Monde, ПВО Украины не справляется с новыми российскими беспилотниками «Герань». Эти аппараты составляют «от 25 до 30 процентов» от всего числа применяемых Москвой дронов.