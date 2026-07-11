Жительница Адмиралтейского района Петербурга взяла бронзу «Вырица-феста»

Капитан сборной «североходцев» из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Валентина Королева стала бронзовым призером фестиваля северной ходьбы и бега «Вырица-фест». Соревнования прошли в Ленинградской области под эгидой нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.
Валентина Королева представляла Центр спорта Адмиралтейского района. Отметим, что там на бесплатной основе работают секции по спортивным танцам, дзюдо, айкидо, самбо, настольному теннису, бадминтону и северной ходьбе. Большое внимание уделяется мероприятиям для пенсионеров: в учреждении регулярно занимаются более 150 человек старше 55 лет, проводятся фестивали и спартакиады для жителей «серебряного» возраста.
«Северная ходьба является одним из наиболее доступных и эффективных видов физической активности, способствующих укреплению здоровья и поддержанию хорошей физической формы. Мы рады отметить, что скандинавскую ходьбу с каждым годом выбирает все больше человек, причем разных поколений», — сказал заместитель главы администрации Адмиралтейского района Денис Григорьев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.