Успех динамовских теннисисток на первенстве Астраханской области

Не менее весомым стал результат Киры Сокрутовой, сумевшей проявить универсальность и высокую игровую дисциплину сразу в двух разрядах. В одиночном турнире она дошла до финала и завоевала серебряную награду, продемонстрировав качественную работу у сетки и надёжную игру на задней линии. В смешанном парном разряде в паре с партнёром Кира показала слаженность действий и умение подстраиваться под стиль напарника, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала.