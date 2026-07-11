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Успех динамовских теннисисток на первенстве Астраханской области

На первенстве Астраханской области по теннису среди девушек до 19 лет спортсменки общества.

На первенстве Астраханской области по теннису среди девушек до 19 лет спортсменки общества «Динамо» подтвердили высокий уровень подготовки и продемонстрировали зрелую, тактически выстроенную игру. Турнир собрал сильнейших юных теннисисток региона, и в условиях плотной конкуренции динамовки сумели завоевать три медали.

Уверенным и последовательным выступлением отличилась Александра Крамаренко. Пройдя турнирную сетку без срывов, она показала стабильную подачу и умение удерживать преимущество в затяжных розыгрышах. В финальном матче Александра проявила характер и хладнокровие в решающих геймах, что принесло ей золотую медаль в одиночном разряде.

Не менее весомым стал результат Киры Сокрутовой, сумевшей проявить универсальность и высокую игровую дисциплину сразу в двух разрядах. В одиночном турнире она дошла до финала и завоевала серебряную награду, продемонстрировав качественную работу у сетки и надёжную игру на задней линии. В смешанном парном разряде в паре с партнёром Кира показала слаженность действий и умение подстраиваться под стиль напарника, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала.

Теперь перед динамовскими теннисистками стоит задача закрепить успех на всероссийских стартах.

Александр Веселовский.

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград.