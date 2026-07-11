Чешская теннисистка Линда Носкова выиграла Wimbledon

21-летняя Носкова впервые в карьере выиграла Wimbledon. Она раньше не проходила в финал турнира Большого шлема. До нынешнего Wimbledon ее лучшим результатом на соревнованиях такого уровня был четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года.