Чешская теннисистка Линда Носкова выиграла Wimbledon

Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла соотечественницу Каролину Мухову в финале Wimbledon. Встреча длилась 2 часа 28 минут и завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:3.
21-летняя Носкова впервые в карьере выиграла Wimbledon. Она раньше не проходила в финал турнира Большого шлема. До нынешнего Wimbledon ее лучшим результатом на соревнованиях такого уровня был четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Турнир проходил на травяных кортах Лондона. Впервые в истории турниров Большого шлема финал женского одиночного разряда прошел с участием двух чешских теннисисток.