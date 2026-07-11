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Силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник

Силы ПВО за 12 часов уничтожили 41 украинский беспилотник.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник над территорией России, сообщило Минобороны РФ в субботу.

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей» — следует из сообщения российского оборонного ведомства.

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