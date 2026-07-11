Ветеринар из Ленобласти представит регион на всероссийском конкурсе

Победителем регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» в Ленинградской области стала Юлия Никифорова, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Она представит Ленобласть на федеральном этапе, что соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Юлия — студентка Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины и специалист АО «Гатчинское». Она самая молодая участница конкурса. Девушка набрала максимальное количество баллов (278,2), успешно выполнив теоретические и практические задания: клинический осмотр, наложение швов и трихинеллоскопию — это лабораторный метод исследования мышечной ткани животных на наличие личинок для профилактики трихинеллеза. Теперь Юлия представит Ленинградскую область на федеральном этапе, который пройдет в Мордовии.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.