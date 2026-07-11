Синоптик сообщил о количестве осадков, которое выпадет в Центральной России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Около 42% месячной нормы осадков может выпасть в Центральной России в воскресенье и понедельник, 13 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В воскресенье и понедельник Центральная Россия останется во власти аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части, а значит, ливневые дожди продолжатся: за двое суток выпадет еще до 35 литров воды на метр площади или 42% нормы июля», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в воскресенье понизится до плюс 19 — плюс 22 градусов, вероятность сильных гроз, града, шквалов и смерчей уменьшится.
«Во вторник осадки пойдут на убыль и станут локальными, а к среде дожди и вовсе прекратятся — погода наконец-то наладится, и потеплеет до положенных на макушку лета плюс 23 — плюс 26. И такие благоприятные летние метеоусловия продержатся до конца следующей недели», — подчеркнул он.