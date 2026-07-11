Синоптик сообщил о количестве осадков, которое выпадет в Центральной России

«В воскресенье и понедельник Центральная Россия останется во власти аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части, а значит, ливневые дожди продолжатся: за двое суток выпадет еще до 35 литров воды на метр площади или 42% нормы июля», — рассказал Тишковец.