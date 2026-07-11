В Троицком округе Москвы реконструируют очистные сооружения «Рассудово»

Реконструкцию очистных сооружений «Рассудово» проводят в Троицком административном округе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Модернизация инженерной инфраструктуры соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
По проекту специалисты установят газоочистной комплекс для устранения запахов, внедрят системы дистанционного мониторинга и безлюдные технологии. Приоритет отдан отечественному оборудованию и материалам.
Производительность объекта вырастет с 120 до 500 кубометров в сутки, что обеспечит стабильное водоотведение для существующих и новых потребителей. Основные строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.