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В Троицком округе Москвы реконструируют очистные сооружения «Рассудово»

Производительность объекта вырастет до 500 кубометров в сутки, что обеспечит стабильное водоотведение.

Источник: Национальные проекты России

Реконструкцию очистных сооружений «Рассудово» проводят в Троицком административном округе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Модернизация инженерной инфраструктуры соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По проекту специалисты установят газоочистной комплекс для устранения запахов, внедрят системы дистанционного мониторинга и безлюдные технологии. Приоритет отдан отечественному оборудованию и материалам.

Производительность объекта вырастет с 120 до 500 кубометров в сутки, что обеспечит стабильное водоотведение для существующих и новых потребителей. Основные строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.