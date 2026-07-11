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Москвичей призвали отказаться от поездок на машине из-за непогоды

Московский дептранс призвал москвичей отказаться от поездок на машине и передвигаться на метро.

Источник: РБК

Московский дептранс призвал москвичей отказаться от поездок на машине и передвигаться на метро. Соответствующее сообщение размещено в телеграм-канале ведомства.

«По прогнозам синоптиков, до конца завтрашнего дня в Москве ожидаем ливень, грозу и ветер. По возможности используйте для поездок метро», — сказано в публикации.

Автомобилистам дептранс рекомендовал соблюдать скорость и дистанцию, сохранять аккуратность на мостах и эстакадах и снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходов призвали оставаться в помещениях во время ливня и переходить дорогу, только убедившись, что автомобиль остановился.

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности на 11 и 12 июля. В сообщении отметили, что в городе и области ожидается ливневый дождь, возможны гроза, град и шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с.

Москву и Московскую область накрыли циклоны «Бернадетт» с Северной Атлантики и идущий с Каспия. Наиболее интенсивные дожди пройдут в Московском регионе в воскресенье, всего в конце недели может выпасть до 90% месячной нормы осадков.

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