Москвичей призвали отказаться от поездок на машине из-за непогоды

Автомобилистам дептранс рекомендовал соблюдать скорость и дистанцию, сохранять аккуратность на мостах и эстакадах и снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходов призвали оставаться в помещениях во время ливня и переходить дорогу, только убедившись, что автомобиль остановился.