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С начала года 590 жителей Нижневартовска прошли обучение первой помощи

Занятия проходили на учебных манекенах.

Источник: Национальные проекты России

Обучение навыкам оказания первой помощи за первое полугодие 2026 года прошли 590 жителей Нижневартовска, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Очередное занятие состоялось для сотрудников управления капитального строительства района. Обучение провел инструктор Иван Шарко из городской поликлиники.

Участники осваивали современные алгоритмы первой помощи: оценку состояния, сердечно-легочную реанимацию, непрямой массаж сердца, помощь при кровотечениях и попадании инородных тел. Занятия проходили на учебных манекенах с разбором реальных ситуаций.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.