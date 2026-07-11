Автору хита «Розовые розы» Добрынину вызвали скорую из-за проблем с сердцем

По предварительным данным, у 69-летнего артиста возникли проблемы с сердцем. Бригада скорой помощи прибыла по адресу на юге столицы и сумела стабилизировать состояние музыканта, однако точный диагноз ещё уточняется. Как отмечает канал, последние годы певец жил в полном одиночестве и выходил на сцену лишь изредка. Зрители замечали, что во время выступлений его часто мучила одышка.