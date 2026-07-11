Житель Арзгирского округа Ставрополья открыл автомастерскую по соцконтракту

Иван Шиловский — опытный механик со знанием основ программирования и принципов работы электрооборудования. На средства господдержки он приобрел необходимое оборудование, инструменты и теперь оказывает услуги по компьютерной диагностике, обслуживанию инжекторных систем и по другим видам техобслуживания автомобилей. Отметим, что всего в этом году в округе планируется заключить более 40 соцконтрактов.