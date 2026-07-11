Житель Арзгирского округа Ставрополья открыл автомастерскую по соцконтракту

Иван Шиловский из села Арзгир Ставропольского края открыл собственную автомастерскую благодаря социальному контракту, сообщили в региональном правительстве. Мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Семья».
Иван Шиловский — опытный механик со знанием основ программирования и принципов работы электрооборудования. На средства господдержки он приобрел необходимое оборудование, инструменты и теперь оказывает услуги по компьютерной диагностике, обслуживанию инжекторных систем и по другим видам техобслуживания автомобилей. Отметим, что всего в этом году в округе планируется заключить более 40 соцконтрактов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.