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Житель Арзгирского округа Ставрополья открыл автомастерскую по соцконтракту

На средства господдержки он приобрел необходимое оборудование и инструменты.

Источник: Национальные проекты России

Иван Шиловский из села Арзгир Ставропольского края открыл собственную автомастерскую благодаря социальному контракту, сообщили в региональном правительстве. Мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Семья».

Иван Шиловский — опытный механик со знанием основ программирования и принципов работы электрооборудования. На средства господдержки он приобрел необходимое оборудование, инструменты и теперь оказывает услуги по компьютерной диагностике, обслуживанию инжекторных систем и по другим видам техобслуживания автомобилей. Отметим, что всего в этом году в округе планируется заключить более 40 соцконтрактов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.