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Российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон

Российская теннисистка Анна Пушкарева в субботу, 11 июля, одержала триумф на юниорском Уимблдоне. В финале она оказалась сильнее спортсменки из Китая Сунь Синьжань, выиграв со счетом 5:7, 6:3, 6:4.

Российская теннисистка Анна Пушкарева в субботу, 11 июля, одержала триумф на юниорском Уимблдоне. В финале она оказалась сильнее спортсменки из Китая Сунь Синьжань, выиграв со счетом 5:7, 6:3, 6:4.

В стартовой партии китаянке тяжело давались геймы на вводе мяча, и при счете 3:4 она все же отдала сет. Затем ей удалось взять шесть розыгрышей кряду, но, захватив инициативу, она не смогла ее удержать.

Пушкарева стала играть увереннее и выиграла второй сет. В третьей партии до счета 3:3 соперницы держали свою подачу, затем россиянка вышла вперед и не без труда, но подтвердила гейм.

В последнем гейме Пушкарева дошла до счета 40:0, но допустила ошибку. Китаянка играла на удержание мяча, а россиянка в спешке проиграла еще два розыгрыша.

Когда счет стал «ровно», россиянка забрала сложный мяч у сетки, после чего оппонентка допустила неточность по длине корта.

Эта победа стала знаковой для российского тенниса: Пушкарева — первая за десять лет (с 2016 года) отечественная теннисистка, покорившая юниорский Уимблдон.

Мирра Андреева 6 июня также победила спортсменку из Польши Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу российской спортсменки.

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