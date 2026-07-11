Apple подала в суд на OpenAI по обвинению в краже коммерческой тайны

В OpenAI Чанг Лю занимался разработкой аппаратного обеспечения. Apple считает, что он получил доступ к десяткам конфиденциальных файлов компании. Также в иске упоминается Тан Тан, который работал над iPhone и Apple Watch, а затем стал директором по аппаратному обеспечению в OpenAI. В иске он обвиняется в использовании внутренних кодовых имен компании для получения информации от сотрудников Apple, которые планировали перейти на работу в OpenAI.