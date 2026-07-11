В Калининградской области в воскресенье потеплеет до +22, но местами пройдут дожди

Ночью в регионе ожидается +14…+17°С. Будет облачно с прояснениями, а в первой половине ночи слабые и умеренные дожди вероятны на юге и западе области — в Багратионовском, Зеленоградском и Гурьевском районах, а также в Калининграде. К полудню воздух прогреется до +17…+19°С. Утром существенных осадков не прогнозируется, хотя местами возможны небольшие дожди, особенно на юге и востоке области.