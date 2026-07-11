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Матч Англия — Норвегия на ЧМ могут перенести из-за жары в Майами

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии оказался под угрозой срыва из-за аномальной жары в Майами. Как сообщает Daily Mail, реальная температура воздуха достигает +32 °C, но из-за высокой влажности ощущается как +44 °C.

В городе действует предупреждение об опасности, а профсоюз футболистов настаивает на переносе игр, если столбик термометра поднимается выше +28 °C. Официального решения о переносе матча, запланированного на полночь по московскому времени, пока не поступало.

Для Норвегии предстоящая встреча станет первым четвертьфиналом чемпионата мира в истории. Англичане, напротив, добрались до этой стадии на третьем мундиале подряд. Напомним, что этой ночью в полуфинал удалость пробиться сборной Испании впервые за 16 лет.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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