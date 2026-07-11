Матч Англия — Норвегия на ЧМ могут перенести из-за жары в Майами

В городе действует предупреждение об опасности, а профсоюз футболистов настаивает на переносе игр, если столбик термометра поднимается выше +28 °C. Официального решения о переносе матча, запланированного на полночь по московскому времени, пока не поступало.
Для Норвегии предстоящая встреча станет первым четвертьфиналом чемпионата мира в истории. Англичане, напротив, добрались до этой стадии на третьем мундиале подряд. Напомним, что этой ночью в полуфинал удалость пробиться сборной Испании впервые за 16 лет.