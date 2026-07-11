«Пари НН» уходит в прошлое: нижегородский клуб снова сменил название

Футбольный клуб «Пари НН» со следующего сезона будет вновь выступать под названием «Нижний Новгород». Об этом 11 июля сообщила пресс-служба команды.
В клубе уточнили, что с сезона-2026/2027 возвращается название ФК «Нижний Новгород», которое использовалось в период с 2018 по 2022 год.
Одновременно в клубе объявили об изменениях в структуре собственников. Новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов. Соответствующее многостороннее соглашение подписали генеральный директор Центра управления и развития спорта Нижегородской области Максим Гафуров, а также генеральный директор клуба Виталий Карасев и новый инвестор.
В сообщении также отмечается, что прямое финансирование команды из бюджета Нижегородской области будет прекращено. При этом профильные ведомства продолжат направлять средства на развитие детско-юношеского спорта, поддержку бесплатных футбольных секций и проведение массовых турниров для молодежи.
Клуб уже выступал под названием «Нижний Новгород» до июня 2022 года. До этого команда носила названия «Олимпиец» и «Волга-Олимпиец», после чего была переименована в «Пари НН».
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