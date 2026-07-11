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«Пари НН» уходит в прошлое: нижегородский клуб снова сменил название

Футбольный клуб «Пари НН» со следующего сезона будет вновь выступать под названием «Нижний Новгород».

Футбольный клуб «Пари НН» со следующего сезона будет вновь выступать под названием «Нижний Новгород». Об этом 11 июля сообщила пресс-служба команды.

В клубе уточнили, что с сезона-2026/2027 возвращается название ФК «Нижний Новгород», которое использовалось в период с 2018 по 2022 год.

Одновременно в клубе объявили об изменениях в структуре собственников. Новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов. Соответствующее многостороннее соглашение подписали генеральный директор Центра управления и развития спорта Нижегородской области Максим Гафуров, а также генеральный директор клуба Виталий Карасев и новый инвестор.

В сообщении также отмечается, что прямое финансирование команды из бюджета Нижегородской области будет прекращено. При этом профильные ведомства продолжат направлять средства на развитие детско-юношеского спорта, поддержку бесплатных футбольных секций и проведение массовых турниров для молодежи.

Клуб уже выступал под названием «Нижний Новгород» до июня 2022 года. До этого команда носила названия «Олимпиец» и «Волга-Олимпиец», после чего была переименована в «Пари НН».

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