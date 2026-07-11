Священники из Волжского объединились в музыкальный квартет

— Был у нас в прошлом году праздник — Жён-мироносицы. День всех бабушек, мам, жён и дочек, которые нас, дураков, любят и кормят даже когда мы не заслужили. И надо было сделать подарок. Ну, цветы там, конфеты, «спасибо за котлеты» — это понятно. А хотелось чего-то душевного, — пишет автор знаменитых «бурчалок», священник Евгений Гордеев. — Ищем мужской коллектив — нет. Ищем ансамбль — заняты. Ищем хоть кого-то, кто споёт про любовь, — тишина. И тогда мы, пятеро священников, переглянулись и сказали: «А мы сами попробуем!». И спели. Впервые в жизни — «За святую Русь помолюсь». И — о чудо! Женщины плакали. Даже не от ужаса, а от радости. А мы стояли, мокрые, красные, и думали: «Господи, кажется, мы нашли новую грань». Через месяц — Троицкие гулянья. Выходим снова. Теперь уже с «Ромашковыми полями». И снова успех. Люди подпевают, дети танцуют, бабушки крестятся и шепчут: «Батюшки, вы бы ещё что-нибудь спели». А потом из нашего коллектива, к сожалению, ушли отец Игорь и отец Александр. Дела, заботы, приходы — у каждого своя паства. Мы остались втроём отец Виталий, отец Иван и я. Думаем: ну что ж, будем петь втроём. Но Господь не оставил. Замыкая этот год, накануне очередного концерта, к нам присоединился отец Антоний — батюшка с таким голосом, что соловьи замолкают от зависти. И вот нас уже четверо. И в репертуаре уже не две песни, а двенадцать! Двенадцать, Карл! Как месяцев в году. Потому что мы делали по одной песне в месяц. Но главное суть, знаете, одна — нести людям радость. И сейчас, когда нас спрашивают: «А зачем священникам петь эстрадные песни?», я отвечаю: «А зачем священникам улыбаться?». Мы не конкуренцию артистам делаем. Мы просто напоминаем, что вера — это не только пост и поклоны. Вера — это ещё и уметь радоваться мелочам. Особенно когда поёшь песню в машине, с открытым окном, и ветер в лицо, и на душе светло.