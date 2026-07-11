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Священники из Волжского объединились в музыкальный квартет

Собственный вокальный проект создали четверо священников из Калачевской епархии. Исполняя светские песни, служители.

Собственный вокальный проект создали четверо священников из Калачевской епархии. Исполняя светские песни, служители церкви разбивают немало закоренелых мифов.

— Участники этого вокального проекта не носят ярких сценических костюмов, не дают громких интервью, но их выступления заставляют затихнуть и слушать, затаив дыхание, — пишет о себе квартет под названием «Ортодокс». — Четверо священников Калачевской епархии объединены силой своего голоса и веры.

Сценический дебют у коллектива, который вовсе не планировал ни концертов, ни выступлений, произошел будто бы случайно. Готовясь к празднованию Дня памяти жен-мироносиц, священники решили сделать необычный подарок всем женщинам. Спели одну песню — вышло даже очень неплохо. А после — втянулись.

— Нам приходилось вынужденно менять состав, но уже пять месяцев мы поем одним и тем же коллективом, — рассказывает настоятель храма Святых Новомучеников в городе Волжском Иоанн Стукалин. — Конечно, существует еще много стереотипов о том, что священник должен быть исключительно строгой фигурой, не позволяющей себе абсолютно ничего. Но мы и не поем ничего из ряда вон выходящего — светлые песни, которые стараемся переосмыслить по-своему. Поэтому 95% людей воспринимают наше творчество только лишь положительно.

За время существования своего проекта солисты «Ортодокса» — в переводе с греческого слово означает «православный» — записали двенадцать песен. Не для музыкальных конкурсов, не для больших залов. Скорее, просто для души. И для переключения со всех будничных забот на приятное сердцу творчество.

— Был у нас в прошлом году праздник — Жён-мироносицы. День всех бабушек, мам, жён и дочек, которые нас, дураков, любят и кормят даже когда мы не заслужили. И надо было сделать подарок. Ну, цветы там, конфеты, «спасибо за котлеты» — это понятно. А хотелось чего-то душевного, — пишет автор знаменитых «бурчалок», священник Евгений Гордеев. — Ищем мужской коллектив — нет. Ищем ансамбль — заняты. Ищем хоть кого-то, кто споёт про любовь, — тишина. И тогда мы, пятеро священников, переглянулись и сказали: «А мы сами попробуем!». И спели. Впервые в жизни — «За святую Русь помолюсь». И — о чудо! Женщины плакали. Даже не от ужаса, а от радости. А мы стояли, мокрые, красные, и думали: «Господи, кажется, мы нашли новую грань». Через месяц — Троицкие гулянья. Выходим снова. Теперь уже с «Ромашковыми полями». И снова успех. Люди подпевают, дети танцуют, бабушки крестятся и шепчут: «Батюшки, вы бы ещё что-нибудь спели». А потом из нашего коллектива, к сожалению, ушли отец Игорь и отец Александр. Дела, заботы, приходы — у каждого своя паства. Мы остались втроём отец Виталий, отец Иван и я. Думаем: ну что ж, будем петь втроём. Но Господь не оставил. Замыкая этот год, накануне очередного концерта, к нам присоединился отец Антоний — батюшка с таким голосом, что соловьи замолкают от зависти. И вот нас уже четверо. И в репертуаре уже не две песни, а двенадцать! Двенадцать, Карл! Как месяцев в году. Потому что мы делали по одной песне в месяц. Но главное суть, знаете, одна — нести людям радость. И сейчас, когда нас спрашивают: «А зачем священникам петь эстрадные песни?», я отвечаю: «А зачем священникам улыбаться?». Мы не конкуренцию артистам делаем. Мы просто напоминаем, что вера — это не только пост и поклоны. Вера — это ещё и уметь радоваться мелочам. Особенно когда поёшь песню в машине, с открытым окном, и ветер в лицо, и на душе светло.

Фото вокального коллектива «Ортодокс».