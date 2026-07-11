Mash: Торговцы людьми заманивают родственников пропавших в Юго-Восточную Азию

Торговцы людьми начали заманивать родственников пропавших туристов из России в Юго-Восточную Азию. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в Telegram-канале Mash.
Если раньше люди пропадали в одиночку, то теперь исчезают и их родные. Так произошло с 24-летней девушкой из Иваново — она улетела в Паттайю, но позже связалась с мамой из-за нехватки денег.
Женщина хотела сразу перевести средства, но у нее не вышло из-за сбоев интернета. Тогда ей пришло последнее СМС — «когда ты получишь это сообщение, меня, скорее всего, уже не увидишь».
Сначала мать пропавшей планировала обратиться в консульство и полицию, но вскоре исчезла сама. По предварительным данным, она самостоятельно отправилась на поиски дочери.
Однако в Таиланде ее могли встретить люди, причастные к торговле людьми. Обе несколько месяцев не выходят на связь — их уже ищут волонтеры, уточнили в публикации.
До этого пропавшую в Таиланде женщину нашли спустя три месяца в братской могиле. Женщина умерла перед Новым годом, но ее не смогли опознать и похоронили как неизвестную.