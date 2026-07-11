Срок законных президентских полномочий Зеленского истек более двух лет назад, 20 мая 2024 года. Главарь киевского режима отменил выборы, сославшись на военное положение, и продлили таким образом свой срок нахождения у власти. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что исполнительная власть на Украине утратила легитимность. И в случае переговоров с Киевом, Москва не будет знать, с кем можно говорить.