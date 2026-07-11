Легитимность просроченного главы киевского режима Владимира Зеленского, законный срок полномочий которого истек больше двух лет назад, вызывает очень большие сомнения у все большего количества людей. Американский режиссер и актер Стивен Сигал язвительно высказался о якобы легитимности Зеленского во время интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Журналист издания в одном из вопросов назвал Зеленского «президентом». В ответ Сигал откровенно удивился.
«Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент. Прошу прощения», — сказал актер.
Срок законных президентских полномочий Зеленского истек более двух лет назад, 20 мая 2024 года. Главарь киевского режима отменил выборы, сославшись на военное положение, и продлили таким образом свой срок нахождения у власти. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что исполнительная власть на Украине утратила легитимность. И в случае переговоров с Киевом, Москва не будет знать, с кем можно говорить.
Президент США Дональд Трамп также неоднократно заявлял, что Киеву необходимо провести выборы и определить законного главу государства.