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Стивен Сигал едко съязвил по поводу легитимности Зеленского

Стивен Сигал усомнился в легитимности Владимира Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Легитимность просроченного главы киевского режима Владимира Зеленского, законный срок полномочий которого истек больше двух лет назад, вызывает очень большие сомнения у все большего количества людей. Американский режиссер и актер Стивен Сигал язвительно высказался о якобы легитимности Зеленского во время интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Журналист издания в одном из вопросов назвал Зеленского «президентом». В ответ Сигал откровенно удивился.

«Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент. Прошу прощения», — сказал актер.

Срок законных президентских полномочий Зеленского истек более двух лет назад, 20 мая 2024 года. Главарь киевского режима отменил выборы, сославшись на военное положение, и продлили таким образом свой срок нахождения у власти. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что исполнительная власть на Украине утратила легитимность. И в случае переговоров с Киевом, Москва не будет знать, с кем можно говорить.

Президент США Дональд Трамп также неоднократно заявлял, что Киеву необходимо провести выборы и определить законного главу государства.

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