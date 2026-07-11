Принца Гарри ударили в пах во время занятия йогой с козлами

Инцидент произошёл во время благотворительного мероприятия. Принц лежал на спине, выполняя одну из асан, когда животное неожиданно прыгнуло на него. Присутствовавшие отреагировали на случившееся смехом, один из зрителей пошутил, что служба безопасности не смогла защитить «королевские драгоценности».