Принца Гарри ударили в пах во время занятия йогой с козлами

Принц Гарри получил неожиданную травму во время занятия козлиной йогой в Великобритании. Один из козлят запрыгнул на герцога Сассекского и ударил его в пах. Об этом 11 июля сообщает The Independent.
Инцидент произошёл во время благотворительного мероприятия. Принц лежал на спине, выполняя одну из асан, когда животное неожиданно прыгнуло на него. Присутствовавшие отреагировали на случившееся смехом, один из зрителей пошутил, что служба безопасности не смогла защитить «королевские драгоценности».
Сам Гарри воспринял ситуацию спокойно и продолжил занятие.
Козлиная йога — это практика, сочетающая классические асаны с присутствием коз. Считается, что животные помогают снять стресс и создают непринуждённую атмосферу.
Ранее сообщалось, что Карл III встретился с принцем Гарри впервые за четыре года.