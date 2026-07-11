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Times: В НАТО опровергли предположения о подготовке России к атаке на Прибалтику

Военно-политическое руководство Североатлантического альянса (НАТО) не видит свидетельств подготовки России к нападению на страны Балтии. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в The Times, ссылаясь на источник в альянсе.

Военно-политическое руководство Североатлантического альянса (НАТО) не видит свидетельств подготовки России к нападению на страны Балтии. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в The Times, ссылаясь на источник в альянсе.

— Я не вижу никаких признаков того, что Россия заинтересована в каком-либо конфликте с НАТО, — цитирует своего собеседника газета.

В материале добавили, что главы западных стран намеренно создают мнимую угрозу со стороны Москвы, чтобы оправдать увеличение военных расходов.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в свою очередь заявил, что Запад больше не скрывает, что готовится напасть на Россию.

Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ Сергей Лаврова, также предупредил о том, что Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями, если попытается нарушить безопасность России.

Тем временем страны Североатлантического альянса приняли по итогам саммита в Анкаре декларацию, в которой говорится, что долгосрочная угроза евроатлантической безопасности исходит от России.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, ЕС не стоит спешить с переговорами с РФ. Он объяснил это тем, что российский лидер Владимир Путин «не хочет видеть» Европу за столом переговоров по Украине.

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