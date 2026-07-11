Александру Добрынину стало плохо? Что известно

В телеграм-каналах появилась информация, что известному певцу Александру Добрынину якобы стало плохо. Такие сообщения были опубликованы вечером 11 июля. Сообщалось, что якобы популярному исполнителю хитов 90-х «Розовые розы», «Рита-Маргарита» и других потребовалась помощь медиков после того, как он плохо себя почувствовал, находясь в одиночестве дома, и музыкант вызвал скорую помощь.
Однако представитель певца Добрынина опровергла появившуюся было информацию об ухудшении его здоровья и о том, что ему потребовалась экстренная помощь врачей.
«Нет, с ним все нормально», — сказала представитель певца в беседе с РИА Новости. По словам представителя, здоровье артиста сейчас в порядке.
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