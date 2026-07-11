Названы главные признаки теплового удара

Признаками теплового удара могут являться тошнота и головная боль. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, в жару первоначально развивается тепловое истощение, при котором человек может упасть в обморок. Но чаще всего он остается в сознании, у него наблюдается слабость, появляются жалобы на головокружение, тошноту и сильную головную боль.
«И если его отнести в тень, напоить водой и охладить с помощью влажного компресса на лоб, расстегнуть душную одежду, то он через полчаса-час приходит в себя», — объяснила врач.
Врач предупредила, что при тепловом ударе, который развивается на второй стадии, без помощи медиков уже не обойтись.
RT сообщил, что тепловое истощение, обморок и тепловой удар можно спутать с инсультом. Однако инсульт характеризуется и неврологическими симптомами: слабость или онемение руки и ноги с одной стороны тела, нарушение речи, невозможность улыбнуться.