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Названы главные признаки теплового удара

Терапевт Чернышова: тошнота и головная боль могут указывать на тепловой удар.

Источник: Комсомольская правда

Признаками теплового удара могут являться тошнота и головная боль. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, в жару первоначально развивается тепловое истощение, при котором человек может упасть в обморок. Но чаще всего он остается в сознании, у него наблюдается слабость, появляются жалобы на головокружение, тошноту и сильную головную боль.

«И если его отнести в тень, напоить водой и охладить с помощью влажного компресса на лоб, расстегнуть душную одежду, то он через полчаса-час приходит в себя», — объяснила врач.

Врач предупредила, что при тепловом ударе, который развивается на второй стадии, без помощи медиков уже не обойтись.

RT сообщил, что тепловое истощение, обморок и тепловой удар можно спутать с инсультом. Однако инсульт характеризуется и неврологическими симптомами: слабость или онемение руки и ноги с одной стороны тела, нарушение речи, невозможность улыбнуться.