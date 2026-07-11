Первая ракетка России Даниил Медведев уволил тренера Томаса Юханссона

В октябре прошлого года Медведев выиграл титул на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 в Алма-Ате, в январе сделал то же самое в Брисбене, а в феврале одержал победу на состязании категории 500 в Дубае. Однако на двух последних чемпионатах Большого шлема россиянин выступил неудачно. Он проиграл на самом старте Roland Garros, а на Wimbledon выбыл в третьем круге, не сумев три раза подать на партию во встрече с будущим четвертьфиналистом — 36-летним немцем Яном-Леннардом Штруффом.