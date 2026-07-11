Первая ракетка России Даниил Медведев уволил тренера Томаса Юханссона

Сильнейший российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев принял решение расстаться со шведом Томасом Юханссоном, который играл ведущую роль в его тренерском штабе с сентября прошлого года.
«Спасибо, за отличную работу, Томас! Мне было приятно сотрудничать с вами, и я ценю все, что вы сделали», — написал в социальных сетях спортсмен, который работал с 51-летним победителем Australian Open 2002 года последние десять с небольшим месяцев.
В октябре прошлого года Медведев выиграл титул на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 в Алма-Ате, в январе сделал то же самое в Брисбене, а в феврале одержал победу на состязании категории 500 в Дубае. Однако на двух последних чемпионатах Большого шлема россиянин выступил неудачно. Он проиграл на самом старте Roland Garros, а на Wimbledon выбыл в третьем круге, не сумев три раза подать на партию во встрече с будущим четвертьфиналистом — 36-летним немцем Яном-Леннардом Штруффом.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев в ближайший понедельник, после завершения Уимблдонского турнира, будет занимать восьмое место, а по очкам, набранным с начала сезона, — пятое.