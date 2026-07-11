Милонов назвал омерзительной историю с заправкой благодаря ребенку-инвалиду

Заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов назвал омерзительной историю с заправкой вне очереди благодаря ребенку с инвалидностью, которая вызвала широкий резонанс в Сети.
Ранее жительница Пензы «арендовала» у подруги мальчика-инвалида, чтобы обойти очередь на АЗС. В итоге сотрудники отправили ее заправлять машину на резервную колонку.
— Омерзительная история, если она окажется правдой. Не думаю, что нарушен какой-то конкретный закон, кроме самого главного — нравственного, — цитирует парламентария «Подъем».
По его словам, «больной ребенок — это не “пропуск-вездеход”, использовать его болезнь ради пары литров бензина — омерзительно».
До этого власти Новосибирской области рекомендовали организациям перевести сотрудников на дистанционный режим после введения режима повышенной готовности из-за ситуации с топливом.
С июля РФ также начала импорт нефтепродуктов, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Для реализации инициативы власти продлили на год нулевую пошлину на ввоз топлива и присадок.