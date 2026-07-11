За окном ливень, а тебя тошнит: как спасаться метеозависимым людям при плохой погоде

Вечером в субботу, 11 июля, на Москву обрушился нешуточный ливень. И те, кто реагирует на перепады погоды плохим самочувствием, уже это ощутили: мигрени, тошнота и ломота во всем теле не заставили себя ждать. Когда периоды жары сменяются волнами прохлады и проливными дождями, затем пророчат сухой и жаркий август, от резких перепадов температур, зон аномально низкого или высокого атмосферного давления страдают так называемые «метеочувствительные» люди. Их существование наука довольно-таки дружно отрицает, особенно тех, кто так же чувствителен к солнечным всполохам и «ветру» в магнитном поле Земли. Но выживать как-то надо, поэтому «МК» собрал несколько лайфахов для людей, чувствительных к тому, «чего нет».