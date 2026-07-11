За окном ливень, а тебя тошнит: как спасаться метеозависимым людям при плохой погоде

Вечером в субботу, 11 июля, на Москву обрушился нешуточный ливень. И те, кто реагирует на перепады погоды плохим самочувствием, уже это ощутили: мигрени, тошнота и ломота во всем теле не заставили себя ждать. Когда периоды жары сменяются волнами прохлады и проливными дождями, затем пророчат сухой и жаркий август, от резких перепадов температур, зон аномально низкого или высокого атмосферного давления страдают так называемые «метеочувствительные» люди. Их существование наука довольно-таки дружно отрицает, особенно тех, кто так же чувствителен к солнечным всполохам и «ветру» в магнитном поле Земли. Но выживать как-то надо, поэтому «МК» собрал несколько лайфахов для людей, чувствительных к тому, «чего нет».
Имеет под собой некоторое медицинское обоснование, и отдельные терапевты сами рекомендуют такой метод — при перепадах атмосферного давления пить минералку. Но только не какую придется. Для гипер- и гипотоников — разные рецепты спасения.
Какую воду выбрать.
Главная задача минеральной воды в данном случае — восполнение электролитов (солей натрия, калия, магния). При скачках давления меняется тонус сосудов и баланс жидкости в тканях. Это вызывает слабость, сердцебиение и потерю солей с потом (даже в покое).
Обычная вода в такой момент может усугубить состояние, снижая концентрацию солей в крови и вызывая отеки. Минералка (особенно слабосоленая, типа Боржоми, Ессентуки № 4 или Нарзан) быстро возвращает уровень натрия и калия, поддерживая давление в норме и уменьшая аритмию.
Важные нюансы:
· Газы надо выпустить! Пить без пузырьков, иначе вздутие живота усилит дискомфорт за счет подъема диафрагмы. Пить по глоткам и небольшими порциями (всего 1−1,5 стакана за день), чтобы не перегружать сердце.
При низком давлении (гипотонии) полезна вода с натрием (хлоридные). При высоком (гипертонии) опасен избыток натрия — лучше выбрать магниевую (успокаивает сосуды) или просто пить чистую воду с долькой лимона.
Другие приемы и лайфхаки.
— При повышенном давлении, гипертонии.
Тепло на ноги, холод на голову. Можно опустить ноги в ванну или в таз (вода 40−42°C), на 10−15 мин. К затылку приложить ткань, смоченную прохладной водой. Это оттянет кровь к ногам и снизит нагрузку на сосуды мозга.
Дышать животом. Медленный вдох носом (4 сек) — пауза (2 сек) — очень медленный выдох ртом (6 сек). Это запускает парасимпатическую систему и мягко снижает пульс. После этого можно сделать самомассаж шеи и предплечий, или осторожно размять их при помощи упражнений из положения сидя.
Исключить соль и соления в этот день полностью — соль задерживают воду.
— Если давление понижено (гипотония):
Контрастный душ (теплый — прохладный, заканчивать всегда прохладным). Сужает сосуды и бодрит.
Массаж шеи и ушей. Потереть мочки ушей и заднюю поверхность шеи (зону воротниковой зоны) — это рефлекторно поднимет тонус сосудов.
Съесть что-то соленое (кусочек сыра, сельдь или сухарик) и запить водой — соль задержит жидкость и давление немного подрастет.
«Несуществующие» магнитозависимые.
Что касается землян, которым становится нехорошо во время магнитных бурь, а то и прямо в момент вспышек не солнце, научное сообщество до сих пор спорит об этом.
Ведущая гипотеза выглядит так. Когда солнечный ветер, состоящий из потока заряженных частиц, ударяет в магнитосферу, эти колебания совпадают с собственным ритмом наших сосудов и сердца. Они колеблются на инфранизких частотах (0,01−0,1 Гц). Возникает резонанс — капилляры сужаются, замедляется кровоток, а нервная система «сходит с ума». Особенно страдают люди с низким тонусом сосудов и пожилые — их система регуляции не гасит эти вибрации, как у здоровых взрослых, а раскачивает их.
Для того, чтобы помочь организму в дни магнитных бурь (не путать с обычным высоким или низким атмосферным давлением, нужно разорвать этот резонанс и успокоить нервную систему:
1. Заземление (буквально): постоять босиком на траве или земле 5−10 минут (если тепло). Но проделывать это босиком на асфальте не стоит, лучше упокоить стопы дома, на влажном полотенце.
2. Восполнять влагу строго по часам. В дни бурь кровь густеет быстрее. Надо пить чистую воду каждые 1,5 часа по 100 мл (маленькими глотками), даже если не хочется. Это снизит вязкость и нагрузку на сердце.
3. Если он прописан, принимать аспирин или аналоги. Если нет, то анчать с самой маленькой дозы. Препараты этой группы нельзя принимать язвенникам, обладателей колитов и гастритов — с осторожностью.
4. Отказаться от жирного и сладкого. В такие дни они перегружают печень, а она отвечает за очистку крови.
5. Пораньше лечь спать, зная заранее о дате грядущей «бури».
Главный лайфхак: Прогулка за 2 часа до пика бури. Если это позволяют обстоятельства, то прогулка на свежем воздухе «настроит» сосуды до удара, и его можно будет перенести легче, чем сидя дома в духоте.
Советы для всех метеозависимых.
— Темнота и тишина. Шторы, беруши — свет и шум перегружают нервную систему, усиливая метеочувствительность.
— Горячий сладкий чай с мятой или мелиссой (успокаивает сосуды) — но только если давление не выше 140/90.
— Не надо лежать плашмя, высокая подушка с приподнятым положением головы облегчает отток венозной крови.