Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналисты нашли секретный завод по производству дронов для ВСУ

NYT: в Германии работает секретный завод по производству дронов для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

На юге Германии работает секретный завод, который скрытно производит беспилотники для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание The New York Times.

Речь идет о стартапе Helsing SE, который производит «дешевые и автономные» БПЛА. На зданиях предприятия нет логотипов, а протоколы безопасности соблюдаются на высоком уровне — завод может быть свернут и перенесен в другое место в течение суток.

В основном завод производит ударный дрон HX-2, собранный из черного твердого пенопласта и оснащенный системой ИИ. Его стоимость оценивается в более чем 1,5 миллиона рублей. При этом производство демонстрирует серьезные перемены в использовании средств для затрат на оборонный комплекс.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что заводы на территории Европы, где выпускают БПЛА для Киева, могут стать законными целями для ударов ВС России. Ведомство также обнародовало список предприятий.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше