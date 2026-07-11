Журналисты нашли секретный завод по производству дронов для ВСУ

На юге Германии работает секретный завод, который скрытно производит беспилотники для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание The New York Times.
Речь идет о стартапе Helsing SE, который производит «дешевые и автономные» БПЛА. На зданиях предприятия нет логотипов, а протоколы безопасности соблюдаются на высоком уровне — завод может быть свернут и перенесен в другое место в течение суток.
В основном завод производит ударный дрон HX-2, собранный из черного твердого пенопласта и оснащенный системой ИИ. Его стоимость оценивается в более чем 1,5 миллиона рублей. При этом производство демонстрирует серьезные перемены в использовании средств для затрат на оборонный комплекс.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что заводы на территории Европы, где выпускают БПЛА для Киева, могут стать законными целями для ударов ВС России. Ведомство также обнародовало список предприятий.