В Ростове в ДТП с Porsche пострадали три человека, включая несовершеннолетнего

Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства дорожного инцидента. Ведомство также призывает автомобилистов к строгому соблюдению ПДД, напоминая о необходимости всегда уступать дорогу тем, кто имеет преимущество, и проявлять взаимное уважение для предотвращения трагедий.