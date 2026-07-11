На границе России и Финляндии временно закроют железнодорожные пункты пропуска — СМИ

Как уточняет телерадиокомпания, о решении финские власти узнали ещё в конце июня, однако теперь получили официальный документ. Ограничения затронут несколько КПП, в том числе Вартиус — Люття, Ниирала — Вяртсиля, Иматра — Светогорск, а также станции Выборг и Санкт-Петербург.