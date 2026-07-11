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Двалишвили подрался с призёром ЧМ по борьбе из-за слов о Нурмагомедове

В Тбилиси перед турниром промоушена RAF произошла потасовка с участием бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили и бронзового призёра чемпионата мира по вольной борьбе Ахмеда Гаджимагомедова.

В Тбилиси перед турниром промоушена RAF произошла потасовка с участием бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили и бронзового призёра чемпионата мира по вольной борьбе Ахмеда Гаджимагомедова.

Инциденту предшествовала пресс-конференция, в ходе которой Двалишвили задали вопрос о потенциальном поединке с Умаром Нурмагомедовым. Спортсмен ответил на него резко: «К чёрту этого парня».

После окончания мероприятия Гаджимагомедов подошёл к Двалишвили и поинтересовался, почему тот позволил себе подобное высказывание в адрес Нурмагомедова за его спиной. Разговор быстро перешёл в конфликт, переросший в потасовку. Участников стычки разняли сотрудники службы безопасности.

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