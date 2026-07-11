Двалишвили подрался с призёром ЧМ по борьбе из-за слов о Нурмагомедове

После окончания мероприятия Гаджимагомедов подошёл к Двалишвили и поинтересовался, почему тот позволил себе подобное высказывание в адрес Нурмагомедова за его спиной. Разговор быстро перешёл в конфликт, переросший в потасовку. Участников стычки разняли сотрудники службы безопасности.