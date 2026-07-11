Играл в «А зори здесь тихие»: не стало актера Юрия Смирнова

Сразу после выпуска Смирнов был принят в труппу Московского театра драмы и комедии, более известного как Театр на Таганке, там он прослужил более 60 лет. Актер служил здесь еще при Юрии Любимове и играл в постановках, ставших классикой отечественной сцены, среди них — «Мастер и Маргарита» (роли Бегемота и Лиходеева), «А зори здесь тихие», «Преступление и наказание», «Борис Годунов» и «Живой».