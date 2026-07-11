Играл в «А зори здесь тихие»: не стало актера Юрия Смирнова

В возрасте 87 лет умер народный артист России и актер труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов, сообщили представители культурного учреждения. Aif.ru собрал детали биографии актера.
Где учился Смирнов.
Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. Его отец, Николай Алексеевич, был родом с Поволжья и вернулся с фронта Великой Отечественной войны инвалидом — после тяжелого ранения ему пришлось перенести четыре операции по ампутации ноги.
Во время войны Юрий с матерью уезжал из Москвы к родственникам в деревню под Тулой, но в 1943 году семья вернулась в столицу. После школы Смирнов поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина и в 1963 году окончил его.
Карьера в театре и кино.
Сразу после выпуска Смирнов был принят в труппу Московского театра драмы и комедии, более известного как Театр на Таганке, там он прослужил более 60 лет. Актер служил здесь еще при Юрии Любимове и играл в постановках, ставших классикой отечественной сцены, среди них — «Мастер и Маргарита» (роли Бегемота и Лиходеева), «А зори здесь тихие», «Преступление и наказание», «Борис Годунов» и «Живой».
В кино Смирнов дебютировал в 1961 году в фильме «Девять дней одного года», но настоящая известность пришла к нему в 1970-е — прежде всего благодаря роли Гаврилы в музыкальной комедии «Бумбараш» (1971).
Не менее заметной стала и роль Петра Полипова в многосерийной драме «Вечный зов». Всего на счету актера — несколько десятков ролей в кино и на телевидении, в том числе работы в картинах «Черная стрела», «Айвенго» и сериале «На углу, у Патриарших».
В 1997 году за вклад в развитие театра и кино Смирнову присвоили звание народного артиста России.
Что известно о личной жизни Смирнова.
С супругой, актрисой Галиной Гриценко, Смирнов познакомился на сцене Театра на Таганке, когда их утвердили на роли влюбленной пары в спектакле Петра Фоменко «Микрорайон».
На тот момент Гриценко была замужем и воспитывала дочь, однако вскоре развелась и оставила актерскую карьеру ради новой семьи — позже у супругов родился общий сын.