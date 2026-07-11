Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском регионе продлен желтый уровень погодной опасности

Жёлтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье.

Жёлтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

«Дождь. Период предупреждения до 21 часа 12 июля», — говорится в сообщении. Синоптики предупредили, что в указанный период ожидаются сильный дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Накануне, 11 июля, столичный регион оказался под ударом сразу двух циклонов — «Бернадетт» и «Каспиец». На Москву обрушился мощный ливень с грозой, местами выпал град. Из-за резкого ухудшения видимости столичный дептранс призвал автомобилистов пересесть на метро.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщил, что дожди разной интенсивности продлятся ещё три дня.