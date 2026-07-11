В Московском регионе продлен желтый уровень погодной опасности

Жёлтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
«Дождь. Период предупреждения до 21 часа 12 июля», — говорится в сообщении. Синоптики предупредили, что в указанный период ожидаются сильный дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду.
Накануне, 11 июля, столичный регион оказался под ударом сразу двух циклонов — «Бернадетт» и «Каспиец». На Москву обрушился мощный ливень с грозой, местами выпал град. Из-за резкого ухудшения видимости столичный дептранс призвал автомобилистов пересесть на метро.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщил, что дожди разной интенсивности продлятся ещё три дня.