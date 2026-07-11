В Мексике забили курьёзный гол между ног голкиперу в любительском матче

В одной из любительских футбольных лиг Мексики был забит курьёзный гол. Видеозапись с матча распространилась в сети.
На записи видно, как один из игроков атакующей команды подвернул ногу и упал в штрафной. Сокомандники травмированного, владевшие в этот момент мячом, продолжили атаку.
Как только возник момент для удара, нападающий пробил в сторону ворот. Однако мяч ударился о спину лежавшего футболиста, после чего изменил траекторию.
Голкипер обороняющейся команды, не успев среагировать на изменение полёта мяча, пропустил снаряд «в домик» (между ног) и не смог предотвратить гол.
Судья засчитал взятие ворот, так как положение «вне игры» при таком формате игры не учитывается.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила английским арбитрам работать на матчах сборной Аргентины на чемпионате мира.