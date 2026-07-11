Россиян предупредили о вреде популярного летнего напитка

Бабл-ти продвигается, как некая «здоровая альтернатива» газировке, поскольку в нем есть натуральная чайная основа. Однако напиток скрывает настоящий сахарный удар. Об этом аif.ru сообщила врач-диетолог Инна Вальц.
По ее словам, главная претензия медиков к модному напитку — это запредельное количество сахара. Стандартная порция бабл-ти в 500 мл содержит 40−60 граммов сахара, а самые сладкие версии с сиропами и тапиокой — до 90 граммов.
«Получается одна чашка запросто закрывает дневной лимит сахара, а в “тяжелых” вариантах — перекрывает его почти вдвое», — указала она.
Телеканал «Царьград» предупредил, что бабл-ти с тапиокой представляет собой десерт с «пустыми» калориями и высоким содержанием сахара, что может внести вклад в развитие диабета второго типа и набор веса.
360.ru отметил, что в бал-ти содержатся сухие сливки, которые являются источником трансжиров, повышающих уровень «плохого» холестерина и способствуют развитию атеросклероза.