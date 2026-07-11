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Лукашенко назвал код понимания белорусами самих себя

Лукашенко сказал о культурном коде белорусов.

Источник: Комсомольская правда

О культурном коде белорусов во время праздника «Купалье» в Александрии сказал президент Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

По словам главы государства, Купалье — один из самых народных праздников. А обряды, песни, ремесла — основа белорусского культурного кода, ключ к пониманию важных вопросов: кто я? из какого я рода? Сберегают все это не просто люди, живущие на одной территории, а народ, нация.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Купалье — это своеобразный разговор сквозь века, беседа с теми, кто жил на этой земле до нас, кто сохранил и передал нам любовь к земле, стремление к миру, щедрость души и трудолюбие.

Мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли аномальной жары в Беларуси на неделе с 13 по 19 июля после ливней.

А еще белорусская телеведущая Люция Геращенко рассказала о том, где искать счастье: «Многие люди не там ищут».

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