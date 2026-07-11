Лукашенко назвал код понимания белорусами самих себя

О культурном коде белорусов во время праздника «Купалье» в Александрии сказал президент Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
По словам главы государства, Купалье — один из самых народных праздников. А обряды, песни, ремесла — основа белорусского культурного кода, ключ к пониманию важных вопросов: кто я? из какого я рода? Сберегают все это не просто люди, живущие на одной территории, а народ, нация.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Купалье — это своеобразный разговор сквозь века, беседа с теми, кто жил на этой земле до нас, кто сохранил и передал нам любовь к земле, стремление к миру, щедрость души и трудолюбие.
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