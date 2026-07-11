Лукашенко назвал код понимания белорусами самих себя

По словам главы государства, Купалье — один из самых народных праздников. А обряды, песни, ремесла — основа белорусского культурного кода, ключ к пониманию важных вопросов: кто я? из какого я рода? Сберегают все это не просто люди, живущие на одной территории, а народ, нация.