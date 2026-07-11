Продавший «Челси» Абрамовичу экс-владелец клуба Кеннет Бейтс умер в 94 года

Экс-владелец английского клуба «Челси» Кеннет (Кен) Бейтс скончался в возрасте 94 лет. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили на сайте футбольной команды.
— С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кена Бейтса. Клуб выражает соболезнования. Решимость Кена бороться за «Челси» в трудные времена никогда не будет забыта, — говорится в сообщении.
Бейтс купил «Челси» в 1982 году и закрыл долги предыдущего руководства на сумму в 1,5 миллиона фунтов стерлингов.
Он был владельцем команды более 20 лет. За это время «Челси» выиграл два Кубка Англии (1997, 2000 годы), Кубок английской лиги (1998 год), Кубок обладателей кубков (1998 год) и Суперкубок УЕФА (1998 год).
Именно Бейтс продал актив российскому предпринимателю Роману Абрамовичу. Сумма сделки составила около 140 миллионов фунтов стерлингов. Абрамович владел «Челси» до мая 2022 года.
До этого сообщалось, что миллиардер намерен отправить часть средств, вырученных от продажи футбольного клуба, на помощь раненым военнослужащим Вооруженных сил России.
При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время тайной встречи с Абрамовичем в Киеве призывал его отдать стране 2,4 миллиарда фунтов, полученных от продажи «Челси».