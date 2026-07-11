Сразу в трех городах Калининградской области отметили День города

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Светлый, Полесск и Пионерский отметили Дни города. Об этом рассказали в правительстве Калининградской области.
В ходе торжеств глава региона Алексей Беспрозванный вручил всем трем муниципалитетам ордена «За заслуги перед Калининградской областью», а также юбилейные медали «80 лет Калининградской области» ветеранам и активным жителям за вклад в развитие городов и рыбной отрасли.
Жителей с праздником также поздравил Герой России, советник губернатора Андрей Козлов. Он отметил, что главная сила городов — в людях, которые своим трудом и любовью к малой родине помогают развивать регион.