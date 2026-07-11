Сразу в трех городах Калининградской области отметили День города

В ходе торжеств глава региона Алексей Беспрозванный вручил всем трем муниципалитетам ордена «За заслуги перед Калининградской областью», а также юбилейные медали «80 лет Калининградской области» ветеранам и активным жителям за вклад в развитие городов и рыбной отрасли.