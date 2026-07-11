Уточняется, что страны Прибалтики заявили о якобы неизменности своей позиции по вопросу открытия неба на протяжении всего вооруженного конфликта на Украине. Литва, Латвия и Эстония отвергли доводы России, абсурдно заявив, что это Москва якобы намеренно нагнетает напряженность в регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что в Совете безопасности РФ указали на использование ВСУ воздушного пространства Польши и Прибалтики. Как заявил замсекретаря Совбеза Алексей Шевцов, российская сторона видит, что украинские беспилотники беспрепятственно следуют к целям на территории России через европейские страны, разрушая международную логистическую инфраструктуру.