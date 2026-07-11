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Страны Прибалтики заявили, что не открывали небо для атак дронов ВСУ по России

Литва, Латвия и Эстония утверждают, что не открывали воздушное пространство для Украины, наносящей атаки БПЛА по территории России.

Источник: Комсомольская правда

Страны Прибалтики утверждают, что не якобы открывали воздушное пространство Украине для совершения атак беспилотников ВСУ по территории России. Об этом говорится в совместном заявлении временных поверенных Литвы, Латвии и Эстонии в Москве, направленном в МИД РФ.

Уточняется, что страны Прибалтики заявили о якобы неизменности своей позиции по вопросу открытия неба на протяжении всего вооруженного конфликта на Украине. Литва, Латвия и Эстония отвергли доводы России, абсурдно заявив, что это Москва якобы намеренно нагнетает напряженность в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что в Совете безопасности РФ указали на использование ВСУ воздушного пространства Польши и Прибалтики. Как заявил замсекретаря Совбеза Алексей Шевцов, российская сторона видит, что украинские беспилотники беспрепятственно следуют к целям на территории России через европейские страны, разрушая международную логистическую инфраструктуру.

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