На трассе Калининград — Мамоново легковушка вылетела с трассы, пострадал водитель

«В 17:59 от оператора “Системы-112” поступило сообщение о том, что на автодороге Калининград-Мамоново водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пострадал водитель», — говорится в сообщении.