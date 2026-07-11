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«Ключ к пониманию себя»: Лукашенко рассказал о белорусском культурном коде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на республиканском празднике «Купалье» в Могилёвской области и заявил, что основой культурного кода белорусов являются обряды, песни и ремёсла.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на республиканском празднике «Купалье» в Могилёвской области и заявил, что основой культурного кода белорусов являются обряды, песни и ремёсла. По его словам, именно они служат ключом к пониманию самих себя.

Как передаёт агентство БелТА, глава государства подчеркнул, что сохранение этих традиций позволяет осознавать себя не просто жителями одной территории, а единым народом и нацией. Он отметил, что через них человек получает ответы на вопросы о своих корнях и происхождении.

В своей речи Лукашенко также вспомнил первого народного поэта Белоруссии Ивана Луцевича, родившегося в июльскую ночь и взявшего псевдоним Янка Купала. Президент назвал праздник диалогом сквозь века и беседой с предками, которые сохранили и передали потомкам любовь к земле, стремление к миру, душевную щедрость и трудолюбие.

Мероприятие традиционно проходит на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. В этом году «Купалье» посвящено Году белорусской женщины. Участие в празднике принимают мастера декоративно-прикладного искусства не только из Белоруссии, но и из почти 30 регионов России.

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