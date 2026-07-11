В Москве парад ретротранспорта посетили более 180 тыс. человек

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 180 тыс. человек посетили парад старинных трамваев и ретроавтомобилей в Москве в День столичного транспорта. Об этом сообщили ТАСС в департаменте транспорта.
«Парад ретротранспорта уже в 22-й раз объединяет всех, кто интересуется историей городского транспорта Москвы. Более 180 тыс. зрителей сегодня приняли участие в нашем празднике. Мы рады, что интерес к таким событиям остается стабильно высоким», — привели в департаменте транспорта слова заммэра столицы Максима Ликсутова.
11 июля колонна из 18 исторических трамваев, а также ретроавтомобилей разных поколений проехала в самом сердце столицы — от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара. Гости смогли зайти в салоны ретровагонов, сделать памятные фотографии, посмотреть ретроралли, посетить интерактивные площадки, мастер-классы, а также послушать выступления артистов проекта «Музыка в метро», Академического хора Московского метрополитена и группы «На-На».