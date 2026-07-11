В Москве парад ретротранспорта посетили более 180 тыс. человек

«Парад ретротранспорта уже в 22-й раз объединяет всех, кто интересуется историей городского транспорта Москвы. Более 180 тыс. зрителей сегодня приняли участие в нашем празднике. Мы рады, что интерес к таким событиям остается стабильно высоким», — привели в департаменте транспорта слова заммэра столицы Максима Ликсутова.