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Штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области: ожидаются ливни, град и ветер до 21 м/с

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до середины дня воскресенья.

Источник: Время

В Нижегородской области объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. По данным регионального управления МЧС, в ближайшие 1−3 часа 11 июля с сохранением ночью и днём 12 июля ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, возможен град и шквалистое усиление ветра до 16−21 м/с.

Неблагоприятные погодные явления прогнозируются как в Нижнем Новгороде, так и по всей области. Спасатели предупреждают о возможном ухудшении видимости на дорогах, повышенной скользкости покрытия и размыве обочин.

Водителям рекомендуют снизить скорость, соблюдать дистанцию и по возможности избегать низменных участков, где может скапливаться вода. При возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на следующей неделе ожидаются дожди и похолодание.

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