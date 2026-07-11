Штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области: ожидаются ливни, град и ветер до 21 м/с

В Нижегородской области объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. По данным регионального управления МЧС, в ближайшие 1−3 часа 11 июля с сохранением ночью и днём 12 июля ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, возможен град и шквалистое усиление ветра до 16−21 м/с.
Неблагоприятные погодные явления прогнозируются как в Нижнем Новгороде, так и по всей области. Спасатели предупреждают о возможном ухудшении видимости на дорогах, повышенной скользкости покрытия и размыве обочин.
Водителям рекомендуют снизить скорость, соблюдать дистанцию и по возможности избегать низменных участков, где может скапливаться вода. При возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по номеру 112.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на следующей неделе ожидаются дожди и похолодание.