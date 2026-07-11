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Принц Гарри получил удар между ног в ходе козьей йоги

Принц Гарри получил удар между ног во время козьей йоги: сын короля Карла III принял участие в мероприятии в ходе посещения фестиваля Scotty’s Little Soldiers в замке Максток, графство Уорикшир.

Принц Гарри получил удар между ног во время козьей йоги: сын короля Карла III принял участие в мероприятии в ходе посещения фестиваля Scotty’s Little Soldiers в замке Максток, графство Уорикшир.

Мужчина выполнял одну из практик, когда животное неосторожно наступило на принца, задев его. Кто-то из толпы пошутил, что охрана Гарри не смогла защитить «королевские драгоценности».

Козья йога — популярное на Западе развлекательное направление, сочетающее классические асаны с присутствием живых коз, которые перемещаются между участниками занятия, передает The Independent.

Днем ранее стало известно, что король Британии принял принца Гарри с семьей, это произошло впервые за четыре года его правления. На встрече также присутствовали его супруга Меган Маркл и их дети.

9 июля в Daily Express писали, что принц ищет способ, чтобы привезти жену и детей для встречи с королем Карлом III. Сам представитель королевской семьи приехал на родину 6 июля.

По данным Sky News, британский принц не может жить в Букингемском дворце во время поездки в Лондон из-за того, что поздно подтвердил свои планы.

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