Стало известно, как изменятся условия автокредитования в ближайшие месяцы

По ее словам, в ближайшее время ситуация может измениться, поскольку 19 июня ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. На этом фоне условия по автокредитованию могут улучшиться, но говорить о существенном росте доступности автокредитов пока рано, отметила эксперт.