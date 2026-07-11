Стало известно, как изменятся условия автокредитования в ближайшие месяцы

В сегменте автокредитов наблюдается более плавное снижение ставок по сравнению с динамикой ключевой ставки. Об этом «Ленте.ру» заявила финансовый аналитик Инна Солдатенкова.
Она напомнила, что в июне средняя ставка по автокредитам составляла около 23,4% годовых, а полная стоимость кредита (ПСК) — 24,9%. При этом в январе она была 24,8%, а ПСК — 26,4%.
По ее словам, в ближайшее время ситуация может измениться, поскольку 19 июня ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. На этом фоне условия по автокредитованию могут улучшиться, но говорить о существенном росте доступности автокредитов пока рано, отметила эксперт.
RT сообщил, что сейчас на авторынке стране сложилась комфортная ситуация для покупателей, так как нет ажиотажного спроса, а дилеры готовы обсуждать скидки и дополнительные бонусы.