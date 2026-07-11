Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач дал простые, но рабочие советы для борьбы с укачиванием

Невролог Печатников призвал избегать поездок на голодный желудок при укачивании.

Источник: Комсомольская правда

Летом начинается сезон отпусков и путешествий, но для многих дорога к месту отдыха осложняется укачиванием (кинетозом). Об этом aif.ru рассказал врач-невролог Алексей Печатников.

Он подчеркнул, что если человеку известно о своей неприятной особенности, следует правильно подготовиться к дороге.

«Поешьте не позднее чем за 1,5−2 часа до поездки. Не стоит ехать натощак, но и переедать не следует. Надо выбирать легкую пищу, а также полностью отказаться от алкоголя», — сказал специалист.

Также врач посоветовал в дороге регулярно пить воду небольшими глотками, избегать водных путешествий, выбирать место по ходу движения и принять препараты от укачивания.

360.ru сообщил, что укачивание относится к проблеме вестибулярной системы. Она не является патологией и может быть скорректирована определенными действиями.