Врач дал простые, но рабочие советы для борьбы с укачиванием

Летом начинается сезон отпусков и путешествий, но для многих дорога к месту отдыха осложняется укачиванием (кинетозом). Об этом aif.ru рассказал врач-невролог Алексей Печатников.
Он подчеркнул, что если человеку известно о своей неприятной особенности, следует правильно подготовиться к дороге.
«Поешьте не позднее чем за 1,5−2 часа до поездки. Не стоит ехать натощак, но и переедать не следует. Надо выбирать легкую пищу, а также полностью отказаться от алкоголя», — сказал специалист.
Также врач посоветовал в дороге регулярно пить воду небольшими глотками, избегать водных путешествий, выбирать место по ходу движения и принять препараты от укачивания.
360.ru сообщил, что укачивание относится к проблеме вестибулярной системы. Она не является патологией и может быть скорректирована определенными действиями.