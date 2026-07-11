Садулаев получил травму колена в поединке со Снайдером

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев получил травму колена в своем первом поединке в организации Real American Freestyle (RAF) с американцем Кайлом Снайдером. Об этом ТАСС сообщили в команде Садулаева.
Снайдер одержал победу со счетом 5:4. По окончании схватки россиянин не смог самостоятельно покинуть ковер.
«По предварительной информации, это травма колена. Будем выяснять, насколько серьезная. Нужно будет пройти обследование», — сказал собеседник агентства. Также он отметил, что Садулаев пока не может самостоятельно передвигаться.
Садулаеву 30 лет, он также является шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе. 30-летний Снайдер является олимпийским чемпионом и четырехкратным победителем чемпионатов мира в этой же дисциплине. Спортсмены ранее четырежды боролись друг против друга. В финале чемпионата мира 2017 года победу одержал Снайдер, в решающих схватках мировых первенств 2018 и 2021 годов, а также Олимпиады-2021 выигрывал Садулаев.