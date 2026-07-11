Садулаев получил травму колена в поединке со Снайдером

Садулаеву 30 лет, он также является шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе. 30-летний Снайдер является олимпийским чемпионом и четырехкратным победителем чемпионатов мира в этой же дисциплине. Спортсмены ранее четырежды боролись друг против друга. В финале чемпионата мира 2017 года победу одержал Снайдер, в решающих схватках мировых первенств 2018 и 2021 годов, а также Олимпиады-2021 выигрывал Садулаев.