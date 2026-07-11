Боксер Сусленков победил бывшего временного чемпиона мира Джойса

В другом поединке россиянин Шарабутдин Атаев стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA в весовой категории до 90,71 кг, победив венесуэльца Хосе Ускатеги решением судей. На счету 27-летнего Атаева теперь 10 побед (5 нокаутом), ни одного поражения. На любительском ринге он становился чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом России. Ускатеги ранее владел поясом чемпиона мира IBF. В послужном списке 35-летнего боксера теперь 34 победы (29 нокаутом), 6 поражений.