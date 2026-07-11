Боксер Сусленков победил бывшего временного чемпиона мира Джойса

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россиянин Артем Сусленков завоевал континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он победил бывшего временного чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) британца Джо Джойса техническим нокаутом в 11-м раунде.
В активе 30-летнего Сусленкова теперь 15 побед (10 нокаутом), ни одного поражения. Ранее он владел титулом чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации (IBF). На любительском ринге он становился чемпионом России, бронзовым призером чемпионата страны.
40-летний Джойс потерпел 5-е поражение в карьере и 3-е подряд при 16 победах (15 нокаутом). В 2022 году он стал временным чемпионом мира WBO, победив новозеландца Джозефа Паркера. В последующих пяти поединках до приезда в Москву потерпел четыре поражения.
После отказа Тони Йока от боя с россиянином Муратом Гассиевым за титул чемпиона мира WBA Джойсу предлагали выйти на ринг вместо француза, но он ответил отказом.
В другом поединке россиянин Шарабутдин Атаев стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA в весовой категории до 90,71 кг, победив венесуэльца Хосе Ускатеги решением судей. На счету 27-летнего Атаева теперь 10 побед (5 нокаутом), ни одного поражения. На любительском ринге он становился чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом России. Ускатеги ранее владел поясом чемпиона мира IBF. В послужном списке 35-летнего боксера теперь 34 победы (29 нокаутом), 6 поражений.