«Трансмашхолдинг» проведет проверку всех трамваев после задымления в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Производитель трамвая АО «Трансмашхолдинг», на крыше которого вечером 11 июля произошло задымление в районе остановки «Басманный двор» в Москве, проведет внеплановую проверку всех вагонов этой серии. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
«Все трамваи этой модели обслуживаются по контракту жизненного цикла — производитель АО “Трансмашхолдинг” уже разбирается по данному случаю и проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии», — отмечается в сообщении.
Там также подчеркнули, что производитель несет ответственность перед Московским метрополитеном за техническое состояние вагонов. Перед выходом на линию трамвай прошел все предусмотренные плановые осмотры и ремонт.
Ранее сообщалось, что задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту №Т2, произошло около 21:40 мск на Бауманской улице в районе остановки «Басманный двор». В результате происшествия никто не пострадал.