«Трансмашхолдинг» проведет проверку всех трамваев после задымления в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Производитель трамвая АО «Трансмашхолдинг», на крыше которого вечером 11 июля произошло задымление в районе остановки «Басманный двор» в Москве, проведет внеплановую проверку всех вагонов этой серии. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.